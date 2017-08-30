 افلام عيد الاضحى.. الكنز – الخلية – بث مباشر – هروب مفاجئ – شنطة حمزة

أعلنت غرفة صناعة السينما المصرية التى يترأسها المنتج فاروق صبرى قائمة أفلام موسم عيد الأضحى حيث خلت منها أفلام المنتج أحمد السبكى وهى «أمان يا صاحبى»، و«خير وبركة».

وقد صرح مسؤول بالغرفة أن هذه الأفلام ليس لديها أية أوراق رسمية بالغرفة, ذلك لان المتعارف عليه ان يقدم كل منتج للغرفة استمارة إنتاج باسم الفيلم وفريق عمله وهو ما لم يفعله المنتج أحمد السبكى حتى لحظة إصدار قائمة الأفلام, وهو ما احال دون ضم هذه الأفلام للقائمة قبل استكمال كل الإجراءات المطلوبة من قبل المنتج.

وعليه فقد اقتصرت القائمة على 5 أفلام فقط وهى «الخلية» تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان وبطولة أحمد عز وسامر المصرى وأمينة خليل ومحمد ممدوح وأحمد صفوت، وتدور الأحداث حول ضابط فى العمليات الخاصة يتصدى لأكثر من عملية إرهابية ويقوم بمطاردة الخلايا الإرهابية، حيث يظهر الفيلم جهود رجال الأمن فى محاربة الإرهاب، ويظهر الضغوطات والمصاعب التى يتعرضون لها خلال عملهم.

وفيلم «بث مباشر» تأليف طارق رمضان وإخراج مرقص عادل وطبولة سامح حسين وسامية الطرابلسى ومحسن منصور، وتدور الأحداث فيه حول فارس الذى يعمل ضابط شرطة موقوف عن العمل، وفى ليلة يتورط فى أحداث تتزايد طوال هذه الليلة التى تقع فيها أحداث الفيلم، وتظهر شخصية تقوم بتصوير الأحداث التى يتورط فيها البطل ويقوم ببثها مباشرة على السوشيال ميديا والقنوات، وتنجح فى تحقيق نسبة مشاهدة عالية جدا. وتكشف مواجهة فارس لقضايا الفساد ويتحول لبطل شعبى.

وتضم القائمة فيلم «هروب مفاجئ» وهو من تأليف سامح فرج، وإخراج إبرام نشأت وبطولة أشرف مصيلحى ونيرمين ماهر وحسام فارس وشيماء سيف.

وفيلم «شنطة حمزة» تأليف أحمد عبدالله وإخراج أكرم فاروق وبطولة حمادة هلال ويسرا اللوزى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت وسامية طرابلسى.. وتدور أحداث الفيلم حول نصاب محترف، يقع فى حب فتاة قوية الشخصية كانت تعمل هى الأخرى فى إحدى العصابات المشهورة بالنصب.

وفيلم «الكنز» تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة، وبطولة محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبرى وروبى وسوسن بدر وأحمد رزق وأمينة خليل وهيثم أحمد زكى وهانى عادل وأحمد مجدى والشحات مبروك ومحيى اسماعيل وعبد العزيز مخيون، وتدور أحداث العمل فى جزءين يعرض الجزء الأول فى موسم عيد الأضحى والثانى سيتحدد موعده بعد انتهاء تصوير العمل.. خاصة أن الأحداث تدور بين 3 عصور هى العصر الفرعونى، والعصر المملوكى، والنصف اﻷول من القرن العشرين، حيث تنتقل الأحداث حول فساد وسطوة بعض رجال الدين عبر العصور على السلطة والتعاملات المزيفة والسيئة مع الشعب، وكيفية إقحام الدين فى السياسة من أجل الحصول على مناصب، خصوصا أن هناك رجال دين تعمدوا التلوين والتزييف فى هذه الحقبة الزمنية لكى يكونوا هم الأقوى ويحافظوا على مراكزهم.

وقد بادر محمد رمضان بطرح الإعلان الرسمى للفيلم عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» واحتفل مؤخرا بتحقيق الفيلم نسبة مشاهدة تبلغ 6 ملايين و600 ألف مشاهد فى 5 أيام فقط من بداية طرح الإعلان واعتبر بطل العمل أن هذه بداية مبشرة لتحقيق الفيلم نجاح ساحق بعد عرضه.