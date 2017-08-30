 افتتاح معبر طريبيل الحدودي بين الاردن والعراق اليوم

صدر صباح اليوم الاربعاء عن الحكومتين الاردنية والعراقية البيان المشترك التالي..

في اطار سعي حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحرصهما الدائم على تعزيز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات ، وتعبيرا عن الرغبة المشتركة وارادة البلدين في تمتين اواصر الاخوة والتعاون لما فيه مصلحة شعبيهما الجارين الشقيقين ، وتزامنا مع الانتصارات المظفرة التي تحققها القوات العراقية البطلة في تحرير الارض وبسط سيادة الدولة والحاق الهزيمة بعصابة داعش الارهابية والتي ادت الى عودة الحياة الى المدن العراقية والمناطق الحدودية ، وتكريسا للجهود المشتركة التي قام بها البلدان بما فيها الزيارات المتبادلة على اعلى المستويات ، فقد تقرر فتح معبر طريبيل الحدودي اعتبارا من اليوم الاربعاء الموافق للثلاثين من آب 2017 .

ان اعادة فتح معبر طريبيل الذي جاء بعد تأمين الطريق الدولي من اعتداءات العصابات الاجرامية سيشكل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين عن طريق هذا الشريان الحيوي في مختلف المجالات الانسانية والاقتصادية ولا سيما التجارية حيث سيسهل حركة تنقل المواطنين والبضائع في الاتجاهين .

وتتعهد الحكومتان ببذل كل الجهود من خلال تعاونهما المشترك لتحقيق الانسيابية في تنقل المواطنين والشاحنات في الاتجاهين .

ان اعادة فتح هذا المعبر الحيوي سيخدم مصالح الشعبين ويعزز فرص الامن والاستقرار والتنمية في البلدين الجارين الشقيقين .