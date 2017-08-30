احمد السقا يتريث في المشاركة بفيلم “على خط النار”

بدأ المخرج المصري شوقى الماجرى العمل على اختيار أماكن التصوير الخاصة بفيلمه الجديد «على خط النار» والذى من المقرر أن يكون جاهزًا للعرض مع بداية عام 2018. حيث يتطلب الفيلم التصوير بعدد من الأماكن الصحراوية والخاصة بتدريبات الجيش المصري، بالإضافة إلى طلب الاستعانة بعدد من الأجهزة الخاصة بالحرب على الإرهاب.

وينتظر الماجرى عودة النجم أحمد السقا من إجازته بإسبانيا لكى يجتمع معه لمناقشة عدد من الترتيبات وترشيحات باقى ابطال العمل، ولإقامة البروفات الأولية للفيلم، وذلك لن يكون قبل مرور أسبوع عيد الأضحى بالكامل. ولم يتم التعاقد مع أى اسم حتى الآن بشكل فعلى سوى النجمة التونسية هند صبرى.

وتدور أحداث الفيلم حول بطولات قوات الجيش المصرى فى القضاء على الإرهاب والعمليات الخاصة التى يقومون بها.

وقد تم وضع خطة لتصوير العمل مع نهاية سبتمبر قبل انشغال السقا بتصوير أعمال أخرى مما قد يهدد بتأجيل العمل مرة أخرى بعدما تم تأجيله بسبب انشغال السقا بتصوير فيمله «هروب اضطراري» وبعده مسلسله «الحصان الأسود».

بينما أكد القائمون بالعمل على قلق المنتج هشام عبد الخالق من تأجيل العمل خاصة أن السقا قد بدأ بالفعل قبل حلول شهر رمضان بتصوير مشاهد قليلة من فيلم «سرى للغاية» ثم توقف العمل لانشغال كل من أبطاله بعمله الدرامي، بينما لم يتم الإعلان عن عودة الفيلم، والذى تدور أحداثه أيضا حول الجنود المصريين الذين تعرضوا لبعض المشاكل والمؤامرات عقب ثورة يناير 2011، والفيلم من تأليف وحيد حامد واخراج محمد سامى.