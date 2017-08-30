ابن سلمان يزعم ان جده عبد العزيز اوحى له بعزل ابن نايف

قال الدكتور سليمان أبا الخيل، مدير جامعة الإمام السعودية، إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كشف، خلال جلسة مع “أصحاب السمو والأمراء وأصحاب المعالي”، عن سبب إعفاء ابن عمه، محمد بن نايف، من منصب ولي العهد.

وقال موقع “إيجيبت لايف نيوز”، نقلا عن مقابلة خاصة للدكتور، أبا الخيل، مع مجلة الرجل السعودية، إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان قال، خلال الجلسة، “إن قلبي لم يكن راضياً من إعفاء ابن عمي الأمير محمد بن نايف عن ولاية العهد ففكرت بالأمر كثيراً وفي الليل صليت واستغفرت الله وسبحته وطلبت منه سبحانه أن يرشدني في الأمر وعند المنام رأيت في الرؤيا جدي عبد العزيز الملك المؤسس فأعطاني بذورا وأوصاني بزرعها في التراب ليتناول منها الشعب السعودي وأنا فعلت كما أمرني جدي”.

وقال، أبا الخيل، إن ولي العهد السعودي أشار إلى أن “المملكة العربية السعودية بحاجة ماسة إلى رؤية جديدة للدين والتقدم وسنحتاج إلى تعاون مع العلماء لتطبيق الأحكام المعتدلة وفق المشاريع الحديثة كمشروع البحر الأحمر السياحي الذي يحتاج إلى انفتاح فكري لجذب السياح”.

وتابع مدير جامعة الإمام السعودية، أن، بن سلمان، انتقد، في هذه الجلسة، النظرة المتطرفة إلى الدين، مؤكداً في الوقت ذاته، أنه لا ينبغي لقوانين الشريعة أن تعرقل الازدهار ونمو الترفيه واللذة، مضيفاً أن “التخطيط لتنويع المصادر غير النفطية للاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030 يتطلب الملاينة والمرافقة من جميع أصحاب الدين والمعالي وعلينا كتابة دستور يسمح بالهيئات الترفيهية أن تكون أكثر نشاطا”.

جدير بالذكر، أن مجلة “الرجل السعودية”، خصصت عدداً توثيقياً عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورصدت فيه جوانب عدّة في شخصية الأمير الشاب، متوقفة عند ما كتبته الصحافة العالمية عن الأمير، واستعانت المجلة، بأكثر من 30 شخصية رفيعة المستوى دولية وعربية، وبمقالات تحدث فيها الكتّاب عن معرفتهم الشخصية بالأمير أو ما خبروه عنه في مسيرتهم العملية.