ترحيب واسع بقرار استرداد وليد الكردي ولكن هل هو يشكل حالة فردية ام مقدمة لحملة على الفساد ورؤوسه ؟
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جرينتش+2 12:40
ابن سلمان يزعم ان جده عبد العزيز اوحى له بعزل ابن نايف

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