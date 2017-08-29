منحة نفطية وازنة تقدمها الحكومة العراقية هدية للاردن بمناسبة الافتتاح الوشيك لمعبر طريبيل الحدودي بين البلدين
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جرينتش+2 09:19
نجاة سورية من المخطط الامريكي- الخليجي – الاسرائيلي الذي استهدف تدميرها

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