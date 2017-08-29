مطلوب زيادة وزن الفنانة صابرين في “أفراح إبليس2”

طلب المخرج أحمد خالد مخرج الجزء الثانى من مسلسل «أفراح إبليس» من الفنانة صابرين زيادة وزنها خمسة كيلو جرامات حتى تكون قريبة من شكل الشخصية التى سبق وجسدتها الفنانة عبلة كامل فى الجزء الأول من العمل حيث قدمت شخصية الحاجة كاملة زوجة همام أبورسلان الذى يجسده الفنان جمال سليمان.

ويأتى طلب المخرج أحمد خالد أمين لزيادة وزن صابرين حتى تبدو أكثر من سنها الحقيقى, خاصة أن الشخصية التى تجسدها فى أفراح إبليس 2 سيكون لها حفيد فى عمر الشباب وأبناء كبار.

هذا وتواصل الفنانة صابرين تصوير مشاهدها فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى, وهى المشاهد التى تجمعها مع الفنانين جمال سليمان وكمال أبورية, وأحمد صفوت, ومن المقرر أن يتم الانتقال لإحدى المناطق الأثرية بالصعيد بعد عيد الأضحى..

معروف أن الجزء الثانى من أفراح إبليس انضم له عدد كبير من الفنانين منهم منة فضالى ومحمود الجندى, وكمال أبورية ومحمود عبدالمغنى, ورنا سماحة ومن أبطال الجزء الأول هناك تهانى راشد وأحمد صفوت وسماح السعيد وياسر فرج والعمل يستكمل كتابته بعد السيناريست الراحل محمد صفاء عامر الكاتب مجدى صابر ويخرجه أحمد خالد أمين.