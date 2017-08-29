 دراسة علمية تثبت ان اغلاق العينين يساهم في انعاش الذاكرة

عندما تواجه سؤلاً يتطلب استدعاء معلومات من الماضي، خاصة تلك التي تعتمد على الذاكرة البصرية اغلق عينيك لتتذكّر بسرعة.

هذه نصيحة علمية وليست مجرّد حركة تبعث على التفاؤل، فهناك أدلة علمية تدعم هذه الطريقة في التذكّر.

إغلاق العينين يساعد على استدعاء المعلومات الصوتية أيضاً وليس البصرية فقط, ففي دراسة نشرتها مجلة “سيكولوجي” شاهد المشاركون 8 دقائق من برنامج تلفزيوني تم فيه إطلاق النار على إحدى الشخصيات، ثم تم توجيه أسئلة لهم بعد 5 دقائق من المشاهدة لقياس الذاكرة البصرية، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات أجابت إحداها أثناء النظر إلى شاشة كومبيوتر مضاءة وفارغة، وطُلب من أفراد إحدى المجموعات الإجابة وعيونهم مغلقة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن من أغلقوا عيونهم أثناء الإجابة كانوا الأكثر دقة في استدعاء التفاصيل التي شاهدوها.

وقد فسّر الباحثان المشرفان على التجربة آلان بادلي وغراهام هيتش النتيجة بأنه: “عندما تكون العيون مفتوحة تنشغل بعض المناطق في الدماغ بالمدخلات التي يتم رؤيتها لحظة التذكّر، فإذا كان السؤال صعباً أو يتطلّب استدعاء تفاصيل بصرية يساعد إغلاق العينين على فك الارتباط مع ما تراه في اللحظة، وزيادة التركيز”.

ووفقاً لدراسة أخرى من جامعة سوري البريطانية لقياس مدى دقة الذاكرة البصرية والسمعية تبين أن إغلاق العينين يساعد على استدعاء المعلومات الصوتية أيضاً وليس البصرية فقط.