بعد غياب طويل.. إلهام شاهين تعود للمسرح من خلال ” الزائرة “

تعود النجمة المصرية الكبيرة إلهام شاهين للوقوف على خشبة المسرح القومي بعد غياب تجاوز الـ 20 سنة بمسرحية ” الزائرة ” من تأليف الكاتب المسرحي عاطف الغمري وإخراج أحمد إسماعيل .

إلهام شاهين كانت خلال الفترة الماضية محل ترشيح لأكثر من عمل مسرحي, ولكنها كانت تعتذر إما لانشغالها بالسينما أو الدراما التليفزيونية، وكان آخر عمل مسرحي رشحت له هو مسرحية ” السلطان الحائر ” ولكن المشروع تعثر ولم يخرج للنور .

النجمة الهام شاهين قدمت من قبل عددا من المسرحيات منها ” بهلول في اسطنبول ” مع النجم الكبير سمير غانم, كما قدمت مسرحية ” المصيدة ” من تاليف الكاتبة الكبيرة العالمية اجاتا كريستي .