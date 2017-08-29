منحة نفطية وازنة تقدمها الحكومة العراقية هدية للاردن بمناسبة الافتتاح الوشيك لمعبر طريبيل الحدودي بين البلدين
أهم العناوين
جرينتش+2 09:19
بعد غياب طويل.. إلهام شاهين تعود للمسرح من خلال ” الزائرة “

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني