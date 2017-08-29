اطعمة تصمد وتحافظ على صلاحيتها طويلا ولا تفسد

يلجأ الكثيرون إلى حفظ الأطعمة بطرق متنوعة، منها التجفيف والتبريد والتخليل وغيرها من محاولات حفظ الطعام من الفساد والتعفن.

وما لا يعرفه الكثيرون أنه يوجد أنواع من الأطعمة التي لا تفسد وتبقى صالحة للأكل لسنوات طويلة، قد تصل إلى آلاف السنين، بحسب ما نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

العسل

يعتبر العسل على رأس قائمة الأطعمة التي لا تفسد مع مرور الوقت، بعدما عثر علماء على عينات صالحة للاستهلاك منه، تعود إلى ثلاثة آلاف عام مضت في أحد مقابر مصر، ويؤدى انخفاض نسبة المياه في العسل وارتفاع نسبة السكر لمنع البكتيريا من التكاثر فيه.

البقول

يمكن الاحتفاظ بالبقول المجففة، مثل الفول والعدس وغيرهما، صالحة للأكل لسنوات، شرط الاحتفاظ بها في مكان جاف، لا يسمح بتسرب الهواء.

الخل

تحمي نسبة الحموضة المرتفعة الخل من أنواع البكتيريا، لا سيما الخل الأبيض القابل للاستخدام إلى الأبد ويبقى صالح للاستهلاك، ومن الممكن أن تتغير ألوان ونكهات أنواع الخل الأخرى، وقد ينتج فيها ترسبات، لكنها تبقى صالحة للاستهلاك.

الأرز

إذا تم حفظ الأرز في درجة حرارة منخفضة تقل عن ثلاث درجات مئوية، وفي أجواء قليلة الأكسجين، فإنه يظل صالحا للاستهلاك لعقود من الزمن.

السكر والملح

يساعد السكر والملح في حفظ الأطعمة التي يضافان إليها، حيث يعملان على إخراج المياه من تلك الأطعمة، وإن احتفظ بالملح أو السكر في مكان خال من الرطوبة، سيبقيان صالحين للتناول مدى الحياة.