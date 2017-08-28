وهْجٌ وجسد

-1-
عِنَبي شهيٌّ هذا العامْ
حلو المذاقِ كشهوتينْ
سلسٌ
يقوّي الصّورة والدَّمْ
تشبهاننا بذرتاهْ
كلّ شيءٍ فيه فينا
“توأمانِ بخمرتينْ”
-2-
أعنّي
يا حبيبُ “فأنا مريضةٌ من الحبّ”
واتلُ عليّ نشيد الأناشيدِ
أشفى بكَ
حين أضع رأسي على صدركْ
أعنّي
إذ تزورني نوارسُ البحرِ وتضحكُ لي
تقبّلني
تنمنمُ علوي
تنبتُ لي شهوتانِ بعضويَ الحيويِّ
أعنّي
عندما تغسلني البلاغةُ في لغةِ الصّمتْ
أيّها المتمدّدُ فيّ كجسمي
رؤيايَ ووحدةُ كوني
أعنّي
لتكبرَ مثلَ شمعة عمري على جسدي
-3-
أتشتهي جسدي؟
مثيلكَ مثلي
تمثالٌ علا جسدي
أقتاتُ منّي
كما تقتاتُ من وهْجٍ نما بيدي
أتعتلي شجري لترى؟
وكيف ترى “أنا”
وأناكَ تربتُها من تربتي أبدي؟