نصرالله يطل مساء اليوم بعد انتصار محور المقاومة وانهزام الدواعش

ذكرت فضائية المنار ان السيد حسن نصر الله, الامين العام لحزب الله اللبناني سيطل عند الساعة 8:30 من مساء اليوم الاثنين ليتحدث حول آخر التطورات التي تجري في مناطق القلمون السورية والجرود اللبنانية.

ويأتي حديث السيد نصرالله عقب خروج مسلحي “داعش” من جرود القلمون الغربي، صباح اليوم الاثنين، بدءاً بإجلاء الجرحى، وذلك باتجاه مدينة البوكمال بريف دير الزور.

وقد أفادت مراسلة فضائية RT الروسية في سوريا بخروج 25 جريحا داعشيا في سيارات الهلال الأحمر السوري إلى نقطة تجمّع خارج معبر الشيخ علي – الروميات في جرود القلمون الغربي.

وكانت هذه المراسلة قد ذكرت في وقت سابق أن مسلحي تنظيم “داعش” في جرود القلمون الغربي يحرقون مقراتهم وآلياتهم قبل خروجهم.

وأوضحت المراسلة أن 11 سيارة إسعاف للهلال الأحمر السوري دخلت، من معبر الشيخ علي– الروميات، إلى المربع الذي يتواجد فيه مسلحو داعش، فيما تتجمع الحافلات التي ستُقلهم عند المعبر.

وكانت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية قد ذكرت أن 17 حافلة و10 سيارات للهلال الأحمر السوري وصلت إلى منطقة قارة في القلمون الغربي، لإخراج مسلحي “داعش” وأفراد عائلاتهم.

يذكر أن الجيش السوري أعلن، أمس الأحد، عن موافقته على اتفاق وقف إطلاق النار مع تنظيم “داعش” في منطقة القلمون الغربي في ريف دمشق.

وقد برر الجيش السوري، في بيان صادر عنه، موافقته بالقول أن هذا الاتفاق قد جاء حقناً لدماء القوات السورية والقوات الرديفة التابعة لها والمدنيين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن وقف إطلاق نار بين الجيش السوري وتنظيم “داعش”.

وكانت مصادر عسكرية مقربة من الجيش السوري و”حزب الله”، قد كشفت أن مسلحي تنظيم “داعش” قبلوا صفقة مع حزب الله ينسحبون وفقها إلى دير الزور، مقابل كشفهم عن مصير الجنود اللبنانيين المخطوفين.