الاسد مستعد للمصالحة حتى مع الذين رفعوا السلاح بوجه الدولة لان التسامح هو الحل الافضل للازمة السورية
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جرينتش+2 01:59
صدور العدد الفصلي السادس من “عود الند”

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