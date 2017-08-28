القحطاني يرسم صورة مضحكة لامير قطر وهو يدير بالهاتف معركة اسقاط القذافي

كشف مسؤول سعودي كبير أسرارا تنشر للمرة الأولى عن بدايات الثورات في بلدان الربيع العربي، ودور قطر في الإشراف المباشر على ما شهدته تلك البلدان من أحداث.

فقد قال المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، إنه كان شاهد عيان على ما شهدته الدوحة إبان السنوات الأولى للربيع العربي بين عامي 2011 و2012، حيث كان يتردد على الدوحة في مهمات رسمية.

ثم وجه القحطاني كلامه لامير قطر السابق الشيخ حمد آل ثاني قائلا : ” جنونك يا قذافي الخليج لا تمارسه علي فأنا دون نفسي.أما من هم أكبر مني من ولاة أمرنا وأمرك وتاج رأسك وزمام خشمك فأنت أذل وأحقر أن تكون ندًا لهم”.

واضاف قائلا : “اود ان اذكرك بجنونك خلال زياراتي للدوحة 2011-2012 بقصد ثنيك عن جنونك وأنت بمجلسك باللباس العسكري المموه وأمامك شاشات للقنوات الفضائية تتوسطها الجزيرة”.

وأضاف القحطاني “‏مازلنا نتندر حتى اليوم على جنونك وأنت كل دقيقة ترفع السماعة وتتصل: قولوا لهم ينقلون المظاهرات من الشارع الفلاني إلى الشارع العلاني. وتابع “‏مازلت أذكر حين شاهدتك في مجلسك بذات اللباس العسكري وأنت ترفع السماعة وتوجه وتقول: اضربوا المنطقة الفلانية بالطيارات، ‏وبذات الجلسة تتكلم عن ليبيا وتقول: سأتصل بالقوات الخاصة القطرية وأعطيهم أمراً بالقبض على فلان واقتحام المكان الفلاني.

وتابع القحطاني قائلا : “‏ومازلت أذكر كذبك بعدها حين حضرت ذليلاً كسيرًا لدى الكبار وأنت تحلف وتقسم أن لا دور لك بالثورات وأنك لا تدعم الإخوان، ذاكرة قطط أم جنون فعلي، مازلت أذكر انهيارك بشهادة الحمد الثاني وأنت تطلب استراحة من الكبار بادعاء وعكة صحية تعكس حجم الضغط الذي أصابك من الموقف”.

وأضاف سعود القحطاني “المراجل لا تشترى بالمال والمؤامرات والخسة وتزوير التاريخ يا (قذافي الخليج)، وإن زدت زدنا، ومسرحية تنازلك عن الحكم سأذكرها قريباً بالتفصيل، فتجهز والقادم أجمل”.

وتابع القحطاني قائلا : “قذافي_الخليج ظن أن سكوتنا عن مؤامراته والأوامر بعدم الرد عليهم بسبب ضعفنا، الشعب السعودي كان ينتظر موقفًا رسميًا فدمر بساعات مؤامرات 21 سنة “.

واختتم القحطاني، تغريداته التي تندرج ضمن ما أسماه “كشف الحساب”، الذي تعهد في وقت سابق بنشره، قائلاً “الشعب القطري شعب واع أصيل وندعو الله أن يحرره من مؤامرات السلطة القطرية وأن يعجل بالجمع بينه وبين أشقائه. وقد يجمع الله الشتيت بعدما”.