فلكي مغربي يتنبأ بقرب انتصار سورية وقيام بوتين وميركل بزيارتها

اعلن الفلكي المغربي الشهير علي العيس الذي بات يتمتع بشعبية في حديث له مع قناة “المغاربية” إن تبدل المواقف الأوربية تجاه سوريا قد جاء بفعل الصمود ألاسطوري للجيش السوري والشعب الذي التحم مع قيادته في مواجهة أكبر حرب إرهابية ظالمة ضد شعب طيب هو الشعب السوري الذي طالما احتضن العرب جميعاً وأدخلهم أرضه وأطعمهم من خيرات وطنه دون مقابل وحتى دون المعاملة بالمثل.

ونقل موقع “الميادين الإخبارية” عن العيس قوله إن إرادة الله فوق كل إرادة لأن الله مع الحق حتى لو طالت جولات أهل الباطل وبالرغم من السواد الذي غطى عيون الجميع إلا أن نور الله سينتصر في النهاية فقد بات الجميع يعرف أن قوى الشر تتمثل ب “داعش” و”النصرة” اللذين تسببوا بإهانة الإسلام وبتشويه معانيه أكثر من الصهاينة أنفسهم وجعلوا الناس تردتدع خوفاً من كلمة الله أكبر كلمة الحق التي أرادوا فيها باطل.

وأضاف العيس أن سوريا مقبلة على مرحلة إعادة البناء وقال: إن السوريين أنفسهم هم من سيقومون بعملية إعادة الإعمار بأيديهم وبدعم حكومي سوري فقط دون الاعتماد على أحد.

وأشار العيس إلى أن المعركة ضد “داعش” سوف تستمر لمدة ثلاثة أشهر وتوقع أن يقضي الجيش السوري على “داعش” في بداية الشهر 12 من العام 2017 وستكون مصالحات بالجملة لتكون الثلاثة أشهر من العام 2018 هي أشهر المصالحات في مناطق واسعة من سوريا.

كما توقع العيس أن “جبهة النصرة” الإرهابية سوف تتم تصفيتها بعد حلها لنفسها بواسطة أجهزة استخبارات عالمية لكي يرحل منهم الأجانب إلى مهمات أخرى.

توقع العيس أن الرئيس بوتين سوف يزور سوريا في العام الجديد وسيتجول برفقة الرئيس الأسد وسط دمشق, وقال العيس: ان المفاجأة ستتمثل في زيارة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية للعاصمة السورية.