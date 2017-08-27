وقف القتال في القلمون السورية والجرود اللبنانية صباح اليوم بعدما استسلم الدواعش لحزب الله واستجابوا لكافة الشروط
أهم العناوين
جرينتش+2 10:39
فلكي مغربي يتنبأ بقرب انتصار سورية وقيام بوتين وميركل بزيارتها

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني