سبحان مغير الاحوال.. تواتر التأكيدات الدولية حول حق الرئيس الاسد في البقاء بموقعه والترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
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جرينتش+2 03:24
كتيبة عسكرية اسرائيلية تتفرغ لتصوير شبان المظاهرات والمسيرات الفلسطينية

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