سبحان مغير الاحوال.. تواتر التأكيدات الدولية حول حق الرئيس الاسد في البقاء بموقعه والترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
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جرينتش+2 03:24
على ذمة موقع «ستراتفور» الأميركي.. ابن سلمان يقيل الجبير قريباً

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