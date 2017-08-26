سبحان مغير الاحوال.. تواتر التأكيدات الدولية حول حق الرئيس الاسد في البقاء بموقعه والترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
أهم العناوين
جرينتش+2 03:23
عادل امام يستعد للبدء في تصوير مسلسله لشهر رمضان المقبل

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني