عادل امام يستعد للبدء في تصوير مسلسله لشهر رمضان المقبل

قال الفنان المصري الكبير عادل إمام إن خطة عمل مسلسله الجديد المقرر عرضه في رمضان 2018، تسير وفق ما هو محدد لها من قبل شركة ماجنوم للإنتاج الفني، نافيًا وجود أية صعوبات إنتاجية تواجه العمل.

وأضاف عادل إمام أن «كل ما يتردد حول وجود صعوبات إنتاجية تواجه العمل الجديد كلام فاضي لا أساس له من الصحة»، مشيدًا بالتجربة الإنتاجية مع ماجنوم.

وأشار «إمام» إلى أنه كان في حيرة نظرًا لتنوع القصص الجيدة المعروضة عليه، إلى أن استقر على قصة مسلسل 2018.

ومن المقرر أن يبدأ الفنان إمام تصوير مسلسله الرمضاني الجديد في كانون اول المقبل في استديو النحاس، حسبما أفاد الرئيس التنفيذي للشركة هشام تحسين.

وأضاف تحسين أن «استديو النحاس محجوز للفنان عادل إمام حيث يجري تصوير أحداث المسلسل»، مشيرًا إلى أنهم يسعون لتقديم كل ما هو مختلف وإبداعي لإسعاد أكبر قاعدة من الجماهير في مصر والعالم العربي.

وتابع قائلا :«قررنا أن يكون أول أعمالنا إنتاج مسلسل كبير وضخم لنجم محبوب وله شعبية عظيمة في جميع أنحاء الوطن العربي وهو النجم عادل إمام».