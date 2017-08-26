سبحان مغير الاحوال.. تواتر التأكيدات الدولية حول حق الرئيس الاسد في البقاء بموقعه والترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
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جرينتش+2 03:24
سبحان مغير الاحوال.. تواتر التأكيدات الدولية حول حق الرئيس الاسد في البقاء بموقعه والترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

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