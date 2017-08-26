رئيسة وزراء تايلاند تلجأ الى دبي هرباً من احكام قضائية

كشف مصدر كبير في حزب بويا تاى، المنتمية له رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينغلوك شيناواترا، عن هروبها من حكم قضائي إلى دبي، لتلوذ بمنزل أخيها الأكبر الذي سبقها في التهرب من الملاحقة.

وكانت مصادر، مقربة من رئيسة وزراء تايلاند السابقة، ذكرت أنها فرت من البلاد، بينما أصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحقها بعدما لم تمثل أمام المحكمة، لسماع الحكم في قضية إهمال حكومي.

وتواجه ينغلوك شيناواترا، التي أطاح بها المجلس العسكري في انقلاب العام 2014، حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، في حالة إدانتها.

وكشفت شبكات تلفزة عالمية ووكالات أنباء، بينها CNN و رويترز عن فرار رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة، اليوم السبت ، إلى دبي، بعد يوم من تغيبها عن جلسة محاكمتها.

وقال مسؤولون كبار في حزب رئيسة الوزراء السابقة (من أجل التايلانديين) لوكالة “رويترز” إن شيناواترا فرت إلى دبي.

وأشار مصدر في الحزب إلى أن رئيسة الوزراء السابقة غادرت، الأسبوع الماضي، إلى كمبوديا ثم إلى سنغافورة، ومنها سافرت جوا إلى دبي، إلى منزل شقيقها رئيس الوزراء السابق، تاكسين شيناواترا.

يذكر أن تاكسين يعيش في دبي بمنفى اختياري، تجنبا لخضوعه للمحاكمة أيضا، بعدما واجه اتهامات بالفساد منذ العام 2008، ما اضطره للفرار إلى الخارج بعد إطاحة الجيش بحكومته في العام 2006.

وكانت المحكمة العليا في تايلاند أصدرت امس الجمعة مذكرة توقيف بحق رئيسة الحكومة السابقة بعد تخلفها عن جلسة النطق بالحكم التي أرجئت إلى 27 أيلول المقبل، في إطار محاكمتها بتهمة الإهمال.