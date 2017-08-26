القهوة تطيل العمر ولكنها تشجع على تناول الحلويات

أظهرت دراسة طبية حديثة أن تناول الكافيين – المحفز الرئيسي في القهوة – يضعف قدرة الانسان على الوقوف دون تناول الحلويات والمشروبات المحلاة ، بل يزيد من رغبته فى تناولها .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تكشف فيه الدراسات أن “القهوة ” تعد بلا شك المشروب المفضل حول العالم ، حيث يعتاد 54% من الأمريكيين على شرب القهوة يوميا ، ليتم إنفاق حوالى 40 مليار دولار على هذا المشروب الحيوي سنويا .

وشدد الباحثون فى جامعة “كورنيل” الأمريكية على ضرورة الحذر عند استهلاك القهوة على الرغم من فوائدها الجمة فى خفض خطر الإصابة بسرطان الكبد ، فى حين وجدت البحوث الحديثة دورها فى مساعدتنا للعيش لفترة أطول.

غير أن الدراسة الجديدة تشير إلى أننا يجب أن نكون حذرين عند تناول القهوة لأنها تعمل على زيادة إقبالنا على تناول السكريات .