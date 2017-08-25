احذروا الإفراط في شرب الماء لانه قد يؤدي للوفاة

ينصح الأطباء عادة بشرب الماء بكثرة لتجنب جفاف الجسم وبالتالي الإصابة بأمراض خطيرة، لكن تقريراً صحياً حذر في الوقت نفسه من الإفراط في استهلاك الماء.

وأشار التقرير الذي أصدرته وزارة الصحة البريطانية إلى أن شرب الماء بما يزيد عن حاجة الجسم يؤدي إلى “ثمالة الماء” ما يتسبب بأخطار صحية قد تؤدي للموت.

وأوضح التقرير أن كمية الماء التي يحتاج لها جسم الإنسان تعتمد على أسلوب الحياة والسن والتمارين الرياضية والطقس.

وأفاد بأن المعدل المثالي لاستهلاك الماء يبلغ نحو 1.2 لتر يومياً للإنسان العادي بحسب طقس المملكة المتحدة.

وقال إن “أعراض الجفاف بالجسم الناجمة عن قلة شرب الماء تشمل التعب والدوخة وألم العضلات وقد تؤدي إلى الوفاة”.

وأضاف: “هناك أيضاً حالات ثمالة الماء الناتجة عن الإفراط في الاستهلاك وهي حالات نادرة ويمكن أن تسمى تسمم الماء، وتؤدي هذه الحالات إلى ارتفاع معدل الأملاح في الدم ودفع السوائل لداخل الخلايا مما يتسبب بانتفاخها، وبالتالي الإضرار بوظائف الدماغ، نتيجة ذلك يزداد الضغط داخل الجمجمة مما يسبب ألم الرأس والغثيان”.

وحذر التقرير بأن مثل هذه الحالات إذا كانت شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وخلل في قوة الإبصار وصعوبة في التنفس وضعف العضلات، مضيفاً بأن الحالات القصوى تشمل الإغماء والنوبات العصبية ثم الموت.

وقال التقرير إن الطريقة الصحيحة التي يعرف فيها الشخص بأنه يستهلك الكمية الصحيحة من الماء هي من خلال لون البول والذي يكون صافياً بلون قشة الشرب البيضاء.