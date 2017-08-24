وفد شعبي اردني يصل دمشق لزيارة معرضها الدولي ولقاء مسؤولين سوريين

وصل دمشق امس الاربعاء قادماً من لبنان وفد شعبي اردني بهدف التعبير عن تضامنه مع سورية وشعبها وجيشها, وايضا لزيارة معرض دمشق الدولي.

وفي تصريح صحفي لفت رئيس الوفد المحامي سميح خريس إلى أن هدف الزيارة هو استكمال الزيارات السابقة للوفد, وللتعبير عن الوقوف مع الشعب السوري والاحتفال معه بالنصر على الإرهاب، مبيناً أن الزيارة ستشمل لقاء عدد من المسؤولين في الحكومة السورية لتبادل الآراء والأفكار حول عدة موضوعات، كما ستشمل زيارة معرض دمشق الدولي الذي شكّل استفتاء عالمياً كبيراً رسّخ تمسك الشعب السوري بوطنه وأرضه وقيادته.

وقال خريس: كنا قد أدركنا منذ اليوم الأول للحرب على سورية حقيقة المؤامرة ودوافعها وغاياتها وأدواتها, وبالنتيجة لم ننقطع عن زيارة دمشق، منوهاً بصمود الشعب السوري في مواجهة الحرب التي يتعرض لها منذ أكثر من ست سنوات.

بدورها قالت ناريمان الروسان, النائبة السابقة في البرلمان الأردني: في كل مرحلة من مراحل العدوان على سورية كنا نأتي إليها لنقف إلى جانبها ونتحدى العدوان عليها ونناصر الشعب السوري، وأضافت: لقد حضرنا لنهنئ الشعب السوري بنصره المتواصل على الإرهاب.

يشار إلى أن هذا الوفد الشعبي الاردني يضم أعضاء من اتحاد المحامين العرب وأساتذة جامعيين ونواباً سابقين في البرلمان وإعلاميين وفعاليات سياسية وازنة.