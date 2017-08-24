وثيقة دقيقة تفضح بالوقائع والارقام والاسماء تورط قطر في دعم داعش والنصرة والقاعدة وطالبان والاخوان المسلمين
أهم العناوين
جرينتش+2 04:57
وفد شعبي اردني يصل دمشق لزيارة معرضها الدولي ولقاء مسؤولين سوريين

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني