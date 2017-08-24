وثيقة دقيقة تفضح بالوقائع والارقام والاسماء تورط قطر في دعم داعش والنصرة والقاعدة وطالبان والاخوان المسلمين
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جرينتش+2 04:57
هيلاري كلينتون نادمة لانها لم توبخ ترامب حين بث انفاسه في عنقها

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