وثيقة دقيقة تفضح بالوقائع والارقام والاسماء تورط قطر في دعم داعش والنصرة والقاعدة وطالبان والاخوان المسلمين
أهم العناوين
جرينتش+2 04:57
المطربة العريقة والرقيقة “شادية” بصحة جيدة وليست في غيبوبة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني