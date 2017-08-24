المطربة العريقة والرقيقة “شادية” بصحة جيدة وليست في غيبوبة

كشف الإعلامى محمد الباز، حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة القديرة شادية، خصوصا بعد تردد أنباء فى الفترة الأخيرة بأن حالتها الصحية متدهورة.

وقال الباز، خلال تقديم برنامجه “90 دقيقة”، الذى يعرض عبر شاشة المحور الفضائية، إن صحة الفنانة شادية مستقرة وبخير على عكس ما يتردد، وإنه بمجرد أن تتاح له الفرصة، سيجرى معها مداخلة هاتفية فى البرنامج.

وأكد الباز أنه تواصل مع أسرة شادية، وبالتحديد مع ابنة شقيقها، ودار بينهما حوار طويل عن الفنانة القديرة، لتؤكد أن كل ما تردد بشأن موضوع مرضها ليس صحيح، وهى تتابع كل ما يحدث فى البلاد.

ومن جانبها أكدت ناهد شاكر، ابنة شقيق الفنانة شادية، أن الفنانة بصحة جيدة ولا صحة لما تردد عن تدهور صحتها ونقلها للعناية المركزة، مضيفة: “شادية زي الفل..بتاكل فشار وبتتفرج على التليفزيون”.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، إلى أن خبر تدهور الحالة الصحية للفنانة شادية أغضب العائلة لكونها تمثل الرمز والفرحة والقدوة، لافتة إلى أنها تعشق مصر بشكل جنوني.

وأضافت: أن الفنانة شادية كانت من أول المواطنين دعمًا وتأييدًا للرئيس السيسي وثورة 30 يونيو، لافتة إلى أنها تعشق السيسي وقامت بتعليق صوره على جدران شقتها.