الكتلة النيابية الاخوانية تطالب بترحيل وزارة الملقي وتشكيل حكومة انقاذ وطني

شربت الكتلة النيابية الاخوانية حليب السباع, ورفعت اليوم الى جلالة الملك مذكرة تطالب بترحيل حكومة هاني الملقي ، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات كفاءات وطنية معتبرة تحافظ على هيبة الدولة وكرامة المواطن وتجنب الأردن وشعبه مزيدا من الويلات والمعاناة التي جرتها عليه حكومة هاني الملقي بحسب ما جاء في الرسالة .

وقالت هذه الكتلة النيابية في رسالتها الموقعة من رئيس الكتلة : ان أداء الحكومة باهت على الصعيد السياسي وعقيم اقتصاديا وعاجز إداريا ومتراجع أمنيا ، ويخالف ما جاء في الأوراق النقاشية لجلالة الملك .

واضافت الكتلة تقول في رسالتها: أن حكومة الملقي قد أقحمت المواطن في أزمات متتالية أرهقته وزادت من ضنك عيشه عبر رفع الأسعار والضرائب بدل التخفيف عنه والارتقاء بحاله اقتصاديا واجتماعيا ، وأن الحكومة مست هيبة الدولة وكرامة المواطن الأردني من خلال سياستها في معالجة الكثير من الملفات داخليا وخارجيا .

واشارت الكتلة النيابية الاخوانية الى أن الحكومة منذ تشكيلها الذي تجاوزت فيه المشاورات البرلمانية مرورا باتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني وتعديلات المناهج الدراسية وما فرضته من زيادات على الأسعار والضرائب بحق المواطنين, قد تسببت بعدة أزمات نتيجة تهورها في اتخاذ القرار .