وثيقة دقيقة تفضح بالوقائع والارقام والاسماء تورط قطر في دعم داعش والنصرة والقاعدة وطالبان والاخوان المسلمين
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جرينتش+2 04:57
إيران عرضت على الأردن ابتعادها عن الجنوب السوري ولكن بضمانات

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