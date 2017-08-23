مصرع 8 جنود سعوديين في حرب الاستنزاف الدائرة على الحدود مع اليمن

ذكرت وسائل إعلام سعودية بأن ثمانية جنود سعوديين قد قتلوا في مواجهات على الحدود الجنوبية مع اليمن.

وقالت إن الجنود قتلوا في مواجهات بنجران بين الجيش السعودي وبين قوات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، مضيفة أن القوات السعودية صدت هجومًا لها قبالة حدود نجران نتج عنه قتل عدد من عناصرها وتدمير معداتهم.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قالت إنها أطلقت صاروخا على تجمعات للجنود السعوديين في منفذ علب.

يشار إلى أن خمسة من الجنود وأفراد حرس الحدود السعودي قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية في المنطقة الحدودية مع اليمن.

وذكرت الإحصائيات الرسمية التي نشرت أخيرا أن عدد القتلى من الجيش السعودي منذ أيار الماضي بلغ 56 قتيلا.

يذكر أن السعودية تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وأن عددا من قواتها وصلت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ضمن قوات التحالف العربي معززة بمعدات وآليات عسكرية.

وقالت مصادر أمنية إن تلك القوات توجهت إلى ميناء المنطقة الحرة وتحركت صوب قصر المعاشيق.

وبينما لم تحدد المصادر حجم هذه القوات، أكدت أن مهمتها ستكون تأمين عدد من المواقع بينها مطار وميناء عدن وميناء الزيت وقصر المعاشيق الذي يتخذ منه الرئيس هادي وحكومته مقرا لهم، بعدما كانت قوات إماراتية تتولى ذلك.