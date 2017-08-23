فشل اجتماعات المعارضة السورية بالرياض يعني عملياً استقالتها وانتهاء دورها بعد استغناء مشغّليها عن خدماتها
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جرينتش+2 03:35
مركز مراقبة خفض التصعيد في جنوب سورية يبدأ عمله بعمان اليوم

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