فشل اجتماعات المعارضة السورية بالرياض يعني عملياً استقالتها وانتهاء دورها بعد استغناء مشغّليها عن خدماتها
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ضبط أقراص مخدرة على هيئة ترامب في ألمانيا

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