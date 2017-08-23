ضبط أقراص مخدرة على هيئة ترامب في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية امس الأربعاء ضبط الآلاف من حبوب إكستاسي المخدرة التي جرى تصميمها على هيئة وجه الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب».

وأوضحت شرطة أوسنابروك (شمال ألمانيا) في بيان لها أنها عثرت على حبوب التي تسبب هلوسة ولونها برتقالي إلى جانب مبلغ مالي، أثناء تفتيش سيارة مسجلة في النمسا على الطريق السريع، يوم السبت الماضي.

وأضافت أن السيارة كان بها رجل في الحادية والخمسين من عمره إلى جانب ابنه (17 عاما) وقد قدما من هولندا، ويبدو أن مصدر المخدرات كان من هناك، بحسب ما تقوله الشرطة.

وأمر القضاء باعتقال الأب وابنه ومتابعتهما، فيما تم حجز السيارة التي استغلت لنقل كمية كبيرة من الحبوب المنشطة.

وبحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية، فإن القيمة المالية للحبوب التي جرى ضبطها تقارب 47 ألف دولار.

ويظهر على وجه واحد من القرص المخدر صورة وجه «ترامب» وقصة شعره المشهورة، وعلى الوجه الثاني كتب اسمه.

ويعتقد أن الأقراص كانت ستباع على الإنترنت تحت شعار «ترامب يعيد للعبث عظمته»، اقتباسا لشعار حملة الرئيس الأمريكي الانتخابية الذي يقول «ترامب يعيد لأمريكا عظمتها».

يذكر أن الشرطة البريطانية ضبطت في وقت سابق، كمية من الحبوب المخدرة مصنعة على شكل «ترامب».

وقد تؤدي حبوب الهلوسة في بعض الأحيان إلى وفاة من يتناولها، ولكنها في أغلب الأحيان تصيبه بالغثيان والانفصام والذعر.

وحذر الخبراء في بريطانيا من تزايد مفعول هذه الحبوب وهو ما أدى إلى تزايد أعداد المحالين إلى المستشفيات للعلاج من أعراض اختلالات سلوكية أو عقلية.

وخلال السنوات الأخيرة، ظهرت الأقراص المخدرة في صور وأشكال مختلفة لشخصيات حقيقية أو خيالية مثل سوبرمان والرئيس السابق «باراك أوباما».

وكان «ترامب مصدر إلهام للعقاقير الأخرى في الماضي, ففى كانون الثاني الماضي، ضبطت شرطة فلوريدا حوالي 5500 عبوة من الهيروين على شكل وجه الرئيس الأمريكي.