سارعوا لتناول الشعير لانه يحارب الشيخوخة والكوليسترول والصلع والشيب وهشاشة العظام

يعتبر الشعير واحدا من الحبوب المشهورة التى تدخل فى علاج الكثير من الأمراض المختلفة، حيث إنه يحتوى على عدد من العناصر الغذائية مثل البروتين والأحماض الأمينية والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والكربوهيدرات.

وحسب ما ذكره موقع top10homeremedies فإن شرب مياه الشعير بشكل منتظم يعمل على التخلص من العديد من المشاكل الصحية كما أنه يغذى الجسم ومن الممكن إضافته إلى الطعام.

فوائد الشعير لصحة الجسم

1- يعالج عدوى الجهاز البولى فيعتبر الشعير علاج طبيعى لالتهابات المسالك البولية، حيث إنه يساعد على تدفق السموم والبكتيريا المسببة للعدوى من الجسم بالإضافة الى ذلك فإنه يساعد على تطهير الكلى ويعمل بمثابة مضاد للالتهابات.

2- يعتبر مشروب الشعير من أقوى العلاجات لمحاربة السمنة والتخلص من الوزن الزائد، حيث إنه يحتوى على ألياف عاليه لذلك ينصح مرضى السمنة دائما بتناول الشعير أثناء فترة الريجيم.

3- يعمل على تحسين عملية الهضم ويحفز عمليه التمثيل الغذائى.

4: يحتوى الشعير على نسبة عاليه من الألياف غير القابلة للذوبان وتعمل ماء الشعير على الحد من مستويات الكوليسترول فى الدم وبالتالى تقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

4- بالإضافة الى خفض الكوليسترول يساعد ماء الشعيرعلى منع تصلب الشرايين مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

5- يحتوى ماء الشعير على فيتامين b ، الذى يساعد على إبطاء تطور تصلب الشرايين وذلك لأنه يحتوى مواد مضادة للالتهابات والدهون وبذلك يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

6- عالج التهابات المعدة والإمساك والبواسير ومشاكل الجهاز الهضمى الأخرى

7- ساعد على تقليل خطر الاصابة بسرطان القولون كما انه يمنع حصوات المرارة عن طريق الحد من افراز حمض الصفراء.

8- يساعد على استقرار مستويات السكر فى الدم كما أنه يحمى من خطر الإصابة بالسمنة

9- يحمى العظام من الهشاشة والالتهابات ويحد من ألم المفاصل

فوائد الشعير للشعر والبشرة

1- يحتوى الشعير على الزنك المفيد فى تقوية الجهاز المناعة وبذلك فهو يغذى بصيلات الشعر ويحميه من التلف والتساقط

2- يحارب أمراض الشيخوخة مثل التجاعيد وعلامات التمدد وظهور الشعر الأبيض مبكرا

3- يعمل على تغذية الشعر والمساعدة على تطويله ولمعانه

4- يحمى الجسم من الأمراض السرطانية

5- يرطب البشرة ويحافظ على نضارتها