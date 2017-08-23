رئيس البرلمان الأوروبي يدعو للاقتداء بالدول العربية في مراقبة المساجد

دعا أنتونيو تجاني, رئيس البرلمان الأوروبي، إلى غلق المساجد بعد كل صلاة، وطبع الخطب وتسليمها للشرطة قبل إلقائها، بحسب قناة “يورونيوز” الإخبارية.

وأضاف يقول: “برأيي، يجب أن نفعل مثل ما تفعله الدول الأخرى، حيث يتم طبع خطبة الإمام وتسليمها للشرطة، وفور إتمام الصلاة، يُغلق المسجد، لأن المسجد مخصص للعبادة، وليس مكانا للخوض في السياسة”، وتابع: “علينا أن نحذو حذو الأردن، حيث تعتبر المساجد مكانا للعبادة فقط، ويتم فيها طبع خطبة الإمام، وتسليمها للشرطة قبل إلقائها، أو مثلما يحصل في كردستان، أو العراق حيث لا تتعدى المساجد كونها مكانا للعبادة لا غير، وتقفل أبوابها بعد انتهاء الصلاة مباشرة. لأن المساجد ليست مكانا للتجمعات السياسية.

وهناك أيضا المغرب كمثال حي، حيث توجد أنظمة مراقبة للمساجد”.

وأكد أن “هذا الأمر يجب أن يطبق على الجميع، فإذا خاضت الكنيسة مثلا في السياسة، أو دعت إلى العنف ضد الآخرين، فإن المسؤولين عن هذه الأفعال يجب أن يخضعوا للمساءلة القانونية”.