فشل اجتماعات المعارضة السورية بالرياض يعني عملياً استقالتها وانتهاء دورها بعد استغناء مشغّليها عن خدماتها
أهم العناوين
جرينتش+2 03:35
تجدد الاشتباكات بمخيم عين الحلوة.. الايدي فلسطينية ولكن المخططات صهيونية

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني