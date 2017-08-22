مغردون قطريون يستعيرون مفردات الربيع العربي ويرددون “ارحل يا تميم”

كشف مغردون قطريون عن اعتقالات جرت عصر ومساء امس الإثنين في العاصمة الدوحة، طالت قادة عسكريين منهم العميد علي الراشد قائد العمليات الخاصة.

والعميد الراشد كان قد انشق عن قوات الأمن المكلفة بحراسة قصر الوجبة بعد ما علم بتجاوزات حمد بن جاسم وسيطرته على القرار القطري، وفقاً لناشط قطري.

وشملت الاعتقالات وفق مغردين: مدير شرطة المرور العميد محمد سعد الخرجي والمقدم بالأمن الوقائي علي بن أحمد الكواري “من منزله الكائن في الضعاين”، ونائب رئيس الأركان القطري العميد علي سالم الحسن وآخرون، وأشار أحد المغردين القطريين على تويتر إلى أن “جميع الاعتقالات في الدوحة سببها حمد بن جاسم وزمرته”.

ولليوم الثاني على التوالي، أعرب ناشطون قطريون عبر وسم #تميم_يحاصر_حجاج_قطر، عن غضبهم واستيائهم لقرارات الحكومة القطرية بهذا الشأن، ومنعها الطيران السعودي من نقل الحجاج القطريين.

كما أطلقوا هاشتاق “إرحل يا تميم”، معربين عن أن “فريضة الحج ينتظرها الإنسان طوال عمره حتى يستطيع إليها سبيلاً، ثم تمنعنا حكومة الغلمان بكل بساطة”.

وغرد أحد الناشطين: “الأتراك في شوارعنا يسرحون ويمرحون، والحجاج في قطر لا يوفر لهم طائرة لنقلهم، حكومتنا تخذلنا، أتكلم بالحق ولا أخاف”.