اعضاء كنيست يطالبون نتنياهو باقالة المطران عطالله حنا وسحب جنسيته جراء التقائه الرئيس الاسد
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مغردون قطريون يستعيرون مفردات الربيع العربي ويرددون “ارحل يا تميم”

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