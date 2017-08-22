محمد صبحي يتحدى منتقدي زيارته لسورية ويعلن افتخاره بها

بقوة وكبرياء رد الفنان المصري محمد صبحي على منتقدي زيارته لدمشق ومقابلته لمسؤولين سوريين, فقال : “نعم سافرت إلى سوريا الغالية, وشاركت في معرض دمشق الدولي ولم أسافر إلى إسرائيل”.

واضاف صبحي يقول على صفحته في فيسبوك : “وجهت لي الدعوة ولفنانين كثيرين وإعلاميين.. لم يوجه لي الدعوة نظام سياسي وَلَكِن استشعار شعبي بعدما شاهد لي برنامج (مافيش مشكلة خالص) حلقة في حب سوريا وقد لامست قلوب المصريين قبل السوريين.”

وأضاف “وأيضاً الذين تجاوزوا بألفاظهم المنحطة وقالوا إني قابلت الرئيس السوري، هو لم يوجه لي الدعوة أصلا وأنا لم أقابله.. لي أصدقاء قابلتهم مثل الدكتورة الفاضلة نجاح العطار وهي أديبة ومثقفة ونحن أصدقاء منذ سنوات كما قابلت الصديق الدكتور أحمد حسون مفتي الديار السورية, وقابلت السفير المصري هناك محمد ثروت سليم الذي رافقنا طوال مدة الرحلة التي استغرقت يومين”.

واستطرد “ذهبت باقتناع أساند الشعب السوري الذي عانى من الدمار والويلات والذبح والقتل والتهجير والاغتصاب وذبح الأطفال.. ذهبت لأشاركهم فرحتهم وهم يحتفون بي أني حققت رغبتهم لكي أتواصل معهم”.

وقال الفنان المصري : “لقد سبق ان زرت سوريا سنويا حتى 2010 لم يغضب أحد.. فلماذا لا تقبلون أن أعبر عن حبي لشعب سوريا وحرصي على سوريا أن لا تنهار أو تقسم.. نعم أنا مصري وكما احترمت جيش بلدي في حربه مع الاٍرهاب الأسود وحمى مصر من التقسيم.. كذلك أنا كعربي أتمنى أن تتماسك سوريا وتعبر المؤامرة العالمية لتقسيمها وتهجير شعبها”.

نعم ذهبت إلى دمشق لمدة يومين إكراما لشعبها لكي أشعره أن هناك من يدافع عنه ويشعر بآلامه.. في الـ48 ساعة زرت سوق الحميدية وشوارع دمشق القديمة والمسجد الأموي وقابلت الناس في الشوارع وفِي المطاعم.. شعرت بصدق أني في قلوبهم.. لقد بادلوني الحب كإنسان وفنان.. سعدت بزيارتي القصيرة جدا لسوريا وأفتخر وأتشرف بزيارتي لها”.

واختتم صبحي تدوينته المطولة بالقول: “أما من تجاوز على صفحتي الشخصية فقد ذهب بلا رجعة.. فأنا أفتخر بسبعة مليون محترم على صفحتي.. أشكر أعضاء الصفحة المحترمين وإخوتي السوريين على الصفحة”.

وكان بعض المغردين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد شنوا حملة ضد صبحي بسبب زيارته لسوريا ومقابلته لمسؤولين سوريين.