اعضاء كنيست يطالبون نتنياهو باقالة المطران عطالله حنا وسحب جنسيته جراء التقائه الرئيس الاسد
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جرينتش+2 07:03
لماذا انتقل المخرج مايكل مور من خلف الكاميرا الى مقدمة المسرح ؟

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