حمار سوداني برتبة وزير يمقت الفلسطينيين ويدعو للتطببع مع اسرائيل

نقلت صحيفة “هآرتس”، عن مبارك الفاضل المهدي، وزير الاستثمار السوداني، انه يدعم إقامة علاقات بين بلاده واسرائيل وتطبيع العلاقات الثنائية بينهما.

وقال وزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل، إنه لا يرى مانعاً من التطبيع مع إسرائيل، لافتاً إلى أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم، وأنهم “بحفروا” للسودانيين في دول الخليج، مشيراً إلى أن أي مؤسسة يكون مديرها فلسطينياً “يحفر” للسوادنيين العاملين تحت إمرته، وقال إن القضية الفلسطينية “أخرت العالم العربي جداً”، واستغلتها بعض الأنظمة العربية ذريعة وتاجرت بها.

وأضاف الفاضل لدى حديثه في صالون برنامج “حال البلد” في قناة “سودانية 24″، مساء امس الاول الأحد، أنه ينظر للتطبيع مع إسرائيل بتحقيق مصالح السودان، وتابع “لا توجد مشكلة في التطبيع، والفلسطينيون طبّعوا مع إسرائيل حتى حركة حماس”، مشيراً إلى أن التعامل مع القضية الفلسطينية يتم بالعاطفة.

وتابع: “يتلقى الفلسطينيون أموالا ضريبية من اسرائيل والكهرباء من إسرائيل، كما يجلس الفلسطينيون مع إسرائيل ويتحدثون عن إسرائيل، مع العلم أن لديهم نزاعات لكنهم يجلسون سويا”.

وأكد الفاضل أن القضية الفلسطينية “أخرت العرب جداً”، داعياً إلى أن تبحث كل دولة عن مصالحها، لافتاً إلى أن إسرائيل طوَّرت زراعة الحمضيات في مصر.ونبه الفاضل إلى “أن إسرائيل دولة بها نظام ديمقراطي فيه شفافية وتتم فيها محاكمة المسؤولين وزجهم في السجون”.

ووصفت صحيفة “هآرتس” العبرية، تصريحات الفاضل بأنه “غير عادية” بالنسبة لوزير كبير في الحكومة السودانية التي لا تعترف بإسرائيل ولا تقيم علاقات دبلوماسية معها.