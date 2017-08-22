اعضاء كنيست يطالبون نتنياهو باقالة المطران عطالله حنا وسحب جنسيته جراء التقائه الرئيس الاسد
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جرينتش+2 07:02
الرمان يقوي جهاز المناعة ويخفض ضغط الدم

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