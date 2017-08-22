اعضاء كنيست يطالبون نتنياهو باقالة المطران عطالله حنا وسحب جنسيته جراء التقائه الرئيس الاسد

توجهت عنات بيركو, عضو الكنيست من حزب الليكود، وعضو لجنة وزير الخارجية والأمن، امس الاول، الى بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، وأرييه درعي، وزير الداخلية، بطلب إقالة المطران عطالله حنا وسحب مواطنته, لأنه التقى الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت صحيفة “إسرائيل اليوم” المحسوبة على نتنياهو قد ذكرت الاسبوع الماضي أن المطران عطالله، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس، قد التقى في دمشق بالرئيس بشار, وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدى الاوساط الاسرائيلية.

وكتبت بيركو في مطالبتها: “لا يدور الحديث عن لقاء ديني – عقائدي بل عن لقاء مثير للغضب في إسرائيل الدولة التي منحة عطالله المواطنة، كي يعيش ويكسب مصدر رزقه فيها. لهذا، أوصي … بالعمل سريعا لسحب مواطنته الإسرائيلية. إضافة إلى هذه الخطوة، أتوجه إليكم للتفكير في خطوات دبلوماسيّة، بما في ذلك الإعلان عنه شخصية غير مرغوب فيها وسحب مواطنته, مع التوضيح بأن كل من زار بشار الأسد، والدولة العدوة، سوريا، مدعو لمغادرة إسرائيل والعيش في سوريا”.

وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية: “انها قد نقلت هذا الطلب إلى المستشارين القضائيين فيها لمعرفة رأيهم في الموضوع، رداً على مطالب بيركو”.