فضائية الجزيرة تنقلب على ذاتها وتفاجئ ما تبقى من جمهورها ببث كامل ومباشر لكلمة الرئيس الاسد امس
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﻿ قطاع غزة بين تراجع الدعم القطري وتوافد الاماراتي – الدحلاني

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