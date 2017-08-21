مختل عقلياً يقلد “داعش” فيدهس امرأة ويصيب آخر في مرسيليا

اقتحمت سيارة موقفين للحافلات صباح اليوم الاثنين في مرسيليا بجنوب فرنسا ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر قبل أن تعتقل الشرطة سائقها، وفق مصادر في الشرطة.

وحصل ذلك بين الساعة 6:30 والساعة 7:30 بتوقيت غرينيتش وفق المصادر.

فقد اندفعت سيارة “رينو ماستر” في اتجاه موقف للحافلات في الدائرة الثالثة عشرة من المدينة واصابت شخصا بجروح خطيرة قبل ان تقتحم موقفا اخر في الدائرة الحادية عشرة حيث قتلت اخر.

واوضح جوليان رافييه عمدة الدائرتين الحادية عشرة والثانية عشرة لقناة “بي ام اف تي في” ان القتيلة امرأة في الاربعينات كانت تنتظر بمفردها في الموقف. وبعد دقائق اعترضت الشرطة السيارة المذكورة في الميناء القديم للمدينة الواقعة على ساحل المتوسط واعتقلت سائقها.وكتبت الشرطة لاحقا على تويتر “تنفيذ عملية للشرطة”.

وافاد صحافيون في المكان انه تم اغلاق منطقة الميناء القديم وانتشر فيها عدد كبير من الشرطيين وعناصر الاطفاء والعسكريين.ويبدو ان سائق السيارة المعتقل (35 عاما) لا يتحدر من مرسيليا. وتتولى الشرطة القضائية في كل من مرسيليا وليون التحقيق في الحادث.

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