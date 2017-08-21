دريد لحام يستعد لعرض اعماله المسرحية والسينمائية على “يوتيوب”

كثيرة هي التصريحات التي تطلق من حسابات إلكترونية تحمل إسم الممثل السوري دريد لحام، الذي سرعان ما يبادر الى نفيها، ثم يؤكد أن ليس لديه أي صفحة رسمية على كل مواقع التواصل الإجتماعي.

دريد لحام أعلن رسمياً دخوله عالم الإفتراض وذلك من خلال إطلاق قناة خاصة له على موقع الفيديو العالمي “يوتيوب” من المقرر ان ينشر فيها مقاطع من أعماله المسرحية والسينمائية والدرامية، وبعض المقابلات التي أجريت معه.

يذكر ان لحام كان كان قد اعتبر في تصريح صحافي سابق ان أخطر ما تعرضت له الدراما السورية هو مسألة الهوية، وقال إن الأعمال التي اتكلت على الهوية السورية ومنها مسلسلات الأبيض والأسود حاضرة بقوة إلى الآن ومنها التي اتكلت أيضاً على أعمال أدبية والتركيز على الهوية يجعل العمل أكثر خلوداً.