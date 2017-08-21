فضائية الجزيرة تنقلب على ذاتها وتفاجئ ما تبقى من جمهورها ببث كامل ومباشر لكلمة الرئيس الاسد امس
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جرينتش+2 09:08
الطيران الروسي يُبيد قافلة مركبات ودبابات داعشية قرب دير الزور

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