الطيران الروسي يُبيد قافلة مركبات ودبابات داعشية قرب دير الزور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الروسية دمرت قافلة للجماعات الإرهابية التابعة لـ”داعش” أثناء توجهها إلى مدينة دير الزور السورية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن “الطيران التابع للقوات الجوية الروسية دمر مجموعة كبيرة أخرى للمسلحين أثناء توجهها إلى مدينة دير الزور التي يحاول فيها الإرهابيون الدوليون إعادة تجميع وتجهيز موطء قدمهم الأخير في سوريا”.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن القوات الجوية الروسية قتلت أكثر من 200 مقاتل من “داعش”، فضلا عن تدمير أكثر من 20 مركبة ودبابة كانت متوجهة إلى دير الزور.

وقالت الدفاع الروسية إن هزيمة “داعش” بالقرب من مدينة دير الزور السورية ستكون هزيمة استراتيجية للمجموعات الإرهابية في سوريا.

ومنذ أكثر من عامين، تتعرض أحياء سكنية في مدينة دير الزور لحصار من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي ولاعتداءات إرهابية بالقذائف والصواريخ في محاولة للنيل من مواقف الأهالي الداعمة للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب.

يخوض الجيش السوري، منذ أكثر من ست سنوات، قتالاً مريراً ضد العديد من المجموعات المسلحة المتطرفة ذات الولاءات المختلفة، أبرزها تنظيم “داعش” و”جبهة فتح الشام” [جبهة النصرة سابقاً]، وهما تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا وعدد من الدول.