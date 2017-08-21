فضائية الجزيرة تنقلب على ذاتها وتفاجئ ما تبقى من جمهورها ببث كامل ومباشر لكلمة الرئيس الاسد امس
أهم العناوين
جرينتش+2 09:08
التقلصات العضلية تدلل على نقص المغنيسيوم بالجسم.. وعليكم بالموز والمكسرات

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني