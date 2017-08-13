صحيفة موالية لنتنياهو تهدد المطران عطالله حنا لانه التقى الرئيس الاسد

ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” ان المطران عطا لله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، قد اجتمع مؤخرا مع الرئيس السوري بشار الأسد، في دمشق.

وأكدت الصحيفة ان هذا اللقاء بين المطران عطالله حنا الرئيس السوري، قد جاء بهدف إعلان عطالله دعمه وتأييده للرئيس السوري, وهو ما اثار انتقادا حادا في اسرائيل.

واضافت الصحيفة تقول : ان المطران عطا الله حنا أعرب في السابق عن دعمه لنشاطات للفلسطينيين منفذي العمليات ضد اسرائيل، فيما تعيد الصحيفة الى الاذهان مشاركة المطران في تظاهرة تضامن مع النظام السوري، وقيامه خلال زيارته الى سورية بزيارة قصر الرئيس السوري.

كما كتبت “يسرائيل هيوم” انه تم في السابق التحقيق مع المطران حنا على خلفية نشاطه الداعم لمنفذي العمليات ضد اهداف إسرائيلية من فلسطينيين وابناء عائلاتهم ولقاءاته مع جهات رسمية سورية.

هذه المرة، ترى “يسرائيل هيوم” المقربة من نتنياهو واليمين الاسرائيلي، ان المطران حنا قد ذهب بعيدا في خطواته والتقى مع الأسد نفسه “الذي تعتبره هذه الصحيفة بمثابة مجرم حرب “.

وخلص تقرير الصحيفة الى القول إن نشاط المطران حنا ضد اسرائيل كبير، وقام في الماضي بجمع تبرعات لترميم “بيوت للمخربين” في القدس بعد هدمها من قبل اسرائيل في اعقاب عمليات قاتلة. كما أعرب عن موقفه المطلق والداعم للفلسطينيين، بما في ذلك الاحداث الأخيرة في الحرم!