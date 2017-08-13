بضاعتكم ردت اليكم.. الفوضى الخلاقة التي نشرتها واشنطن بين العرب ترتد اليوم على امريكا بدءاً من ولاية فرجينيا
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جرينتش+2 08:16
السعودية تعتمد مناهج وهابية متطرفة لتدريس الاطفال في بريطانيا

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