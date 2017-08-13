أمير الكويت ينعي الفنان عبدالحسين ويرسل طائرة لإحضار جثمانه

نعى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا، الذي وافته المنية في العاصمة البريطانية لندن.

وقال أمير الكويت إن بلاده فقدت علما في مجال الفن المسرحي الكويتي والخليجي والعربي.

ووجه بتوفير طائرة أميرية لنقل جثمان الفنان الراحل من لندن إلى الكويت يومالاثنين المقبل.

وتوفي الممثل الكويتي «عبدالحسين عبدالرضا»، الجمعة، بعد تعرضه لوعكة صحية، تسببت بدخوله العناية المركزة في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت صحيفة «الرأي» الكويتية ذكرت، الأربعاء الماضي، أن «عبدالرضا» تعرض لجلطة شديدة أودعته العناية المركزة في العاصمة البريطانية لندن.

و«عبدالرضا» ممثل كويتي كوميدي شهير، من مواليد عام 1939، وهو من أبرز فناني الخليج.

وتعلم فنون الطباعة عام 1956 في مصر، ثم أتم دراستها بالكامل في ألمانيا عام 1961، وعين في مناصب ووظائف حكومية، إلى أن تقاعد في السبعينات، علما أنه أسس فرقة المسرح العربي في نفس العام.

وأسس «عبدالرضا» فرقة المسرح الوطني عام 1976، ثم أسس مسرح الفنون عام 1979.

وأشهر المسرحيات التي قدمها «عبدالحسين عبدالرضا» عام 1981 مسرحية «باي باي لندن» التي لا تزال تعرض حتى اليوم، وثم أسس شركة «مركز الفنون للإنتاج الفني والتوزيع» عام 1989.

ومن أهم المسلسلات التي شارك فيه كانت مسلسل «قاصد خير»، و«مرمر زماني» عام 1996، و«حبل المودة» 2006، و«الحب الكبير» 2009.