فضائح الفساد تلاحق نتنياهو وستعجل بنهايته.. اما بدخول السجن واما باعتزال العمل السياسي
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نانسي عجرم وعمرو دياب يتصدران قائمة ابرز الفنانين العرب

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