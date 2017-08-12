نانسي عجرم وعمرو دياب يتصدران قائمة ابرز الفنانين العرب

أعلنت مجلة “فوربس”، عن أبرز 100 شخصية عربية شهيرة، وذلك في نسختها لمنطقة الشرق الأوسط.

وقد تصدر المطرب المصري عمرو دياب، هذه الشخصيات المائة، متفوقا على شخصيات عديدة، غالبيتهم ممثلين، ومغنيين.

وأوضحت “فوربس” أن المعايير الثلاثة الرئيسية لاختيار النجوم هى أعداد المتابعين، “Facebook” و “Twitter” “Instagram”و “YouTube”، إضافة إلى سنوات العمل فى المجال، وأخيرا النشاطات المؤثرة التى يقوم بها النجوم.

ولم تنكر المجلة، أن الحكم على مدى تأثير المشاهير في هذا العصر الرقمي، يتضمن بطبيعة الحال النظر إلى أسمائهم التجارية الخاصة، ونطاق شهرتهم وانتشارهم في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنه من المعروف أن وسائل التواصل الاجتماعى فتحت عالما جديدا يمكن للمشاهير الاتصال مباشرة بمتابعيهم، كما يمكن للمعجبين بناء علاقات مماثلة.

متصدرة النساء في القائمة، كانت نانسي عجرم، حيث تملك نحو 48 مليون متابع في منصات التواصل الاجتماعي، مما يجعلها الشخصية الشهيرة ذات المتابعين الأكثر في المنطقة، تليها إليسا بفارق بسيط، لكنها تملك العدد الأكبر من المتابعين في تويتر بما يفوق 12 مليون متابع، ونظرنا أيضا إلى المدة التي قضاها هؤلاء المشاهير العرب في مسيراتهم المهنية.

كما أن معظم المشاهير في القائمة يعملون في مجال الموسيقى، وعددهم الإجمالي 51 منهم 9 مغنيين في قائمة الـ10 الأوائل، فضلاً عن 37 ممثلا، يحتل الصدارة فيهم أسطورة التمثيل عادل إمام.

اما المصري حسن الشافعي فقد كان الموزع الموسيقي الوحيد في القائمة، في حين تهيمن مصر على القائمة – البلد الأكبر سكانياً والأثرى فنياً – بواقع 46 نجما، تليها لبنان بواقع 24 نجما.

وتاليا أسماء القائمة بالترتيب:

1 – عمرو دياب مغني مصر 30.3 مليون متابع

2 – نانسي عجرم مغنية لبنان 48.1 مليون متابع

3 – إليسا مغنية لبنان 43.5 مليون متابع

4- كاظم الساهر مغني العراق 19.7 مليون متابع

5 – نجوى كرم مغنية لبنان 26.6 مليون متابع

6 – عادل إمام ممثل مصر 16.4 مليون متابع

7 – أصالة نصري مغنية سوريا 22.6 مليون متابع

8 – أحلام الشامسي مغنية الإمارات 21.5 مليون متابع

9 – راغب علامة مغني لبنان 13 مليون متابع

10- جورج وسوف مغني سوريا 9.6 مليون متابع

11 – أحمد حلمي ممثل مصر 19.5 مليون متابع

12 – تامر حسني مغني مصر 29.8 مليون متابع

13- شيرين عبدالوهاب مغنية مصر 22.5 مليون متابع

14 – محمد حماقي مغني مصر 19.8 مليون متابع

15- سيرين عبدالنور مغنية لبنان 16.2 مليون متابع

16- وائل جسار مغني لبنان 15.4 مليون متابع

17- أحمد السقا ممثل مصر 15 مليون متابع

18- حسين الجسمي مغني الإمارات 14.3 مليون متابع

19- فيروز مغنية لبنان 8.4 مليون متابع

20- صابر الرباعي مغني تونس 7.9 مليون متابع

21- آمال ماهر مغنية مصر 13.1 مليون متابع

22 – ميريام فارس مغنية لبنان 23.1 مليون متابع

23- سميرة سعيد مغنية المغرب 8.3 مليون متابع

24- كارول سماحة مغنية لبنان 13.7 مليون متابع

25- حسن الشافعي موزع موسيقي مصر 13 مليون متابع

26- محمد منير مغني مصر 8.1 مليون متابع

27- هند صبري ممثلة تونس 8.7 مليون متابع

28- دنيا سمير غانم ممثلة مصر 10.3 مليون متابع

29- محمد عساف مغني فلسطين 15.8 مليون متابع

30- محمد صبحي ممثل مصر 7.1 مليون متابع

31 – نوال الزغبي مغنية لبنان 13 مليون متابع

32- يارا مغنية لبنان 16.4 مليون متابع

33- هيفاء وهبي مغنية لبنان 22 مليون متابع

34- ماهر زين مغني لبنان 31.8 مليون متابع

35- رامز جلال ممثل / مقدم برامج مصر 7.7 مليون متابع

36- ديانا حداد مغنية لبنان 10.6 مليون متابع

37- كريم عبدالعزيز ممثل مصر 5.9 مليون متابع

38- عاصي الحلاني مغني لبنان 8.2 مليون متابع

39- الشاب خالد مغني الجزائر 5.4 مليون متابع

40- سامو زين مغني سوريا 11.6 مليون متابع

41- حمزة نمرة مغني مصر 11.5 مليون متابع

42- غادة عبدالرازق ممثلة مصر 10.2 مليون متابع

43- محمد رمضان ممثل مصر 8.3 مليون متابع

44- ياسمين عبدالعزيز ممثلة مصر 11.2 مليون متابع

45- درّة زرّوق ممثلة تونس 9.3 مليون متابع

46- مايا دياب مغنية لبنان 10.4 مليون متابع

47- منى زكي ممثلة مصر 4.9 مليون متابع

48- مصطفى الآغا مقدم برامج سوريا 5.6 مليون متابع

49- هاني شاكر مغني مصر 7.5 مليون متابع

50- مصطفى شعبان ممثل مصر 10 مليون متابع

51 – ماجدة الرومي مغنية لبنان 3.9 مليون متابع

52- لطيفة مغنية تونس 4.9 مليون متابع

53- محمد هنيدي ممثل مصر 7.2 مليون متابع

54- تامر عاشور مغني مصر 9.8 مليون متابع

55- لجين عمران مقدمة برامج السعودية 6.6 مليون متابع

56- أحمد جمال مغني مصر 10.5 مليون متابع

57- رامي عياش مغني لبنان 5.3 مليون متابع

58- وليد الفراج مقدم برامج السعودية 6.2 مليون متابع

59- محمد إمام ممثل مصر 8.8 مليون متابع

60- علا الفارس مقدمة برامج الأردن 8.3 مليون متابع

61- بلقيس مغنية الإمارات / اليمن 10.1 مليون متابع

62- حسن الرداد ممثل مصر 8.4 مليون متابع

63- حكيم مغني مصر 4.4 مليون متابع

64- أنغام مغنية مصر 3.3 مليون متابع

65- رامي صبري مغني مصر 8.3 مليون متابع

66- كارمن سليمان مغنية مصر 6.1 مليون متابع

67- مي عز الدين ممثلة مصر 5 مليون متابع

68- خالد الصاوي ممثل مصر 3.5 مليون متابع

69- عمرو واكد ممثل مصر 6.8 مليون متابع

70- أسماء لمنور مغنية المغرب 7.3 مليون متابع

71- ميس حمدان ممثلة الأردن 7.8 مليون متابع

72- مروان خوري مغني لبنان 3.3 مليون متابع

73- نيكول سابا مغنية لبنان 3.3 مليون متابع

74- خالد النبوي ممثل مصر 5.3 مليون متابع

75- أيتن عامر ممثلة مصر 7.1 مليون متابع

76- نيشان مقدم برامج لبنان 3.3 مليون متابع

77- نسرين طافش ممثلة سوريا 5.9 مليون متابع

78- ساندي مغنية مصر 7.1 مليون متابع

79- أحمد فهمي ممثل مصر 5.4 مليون متابع

80- آسر ياسين ممثل مصر 4.7 مليون متابع

81 – كندة علوش ممثلة سوريا 7.1 مليون متابع

82- قصي خولي ممثل سوريا 3.3 مليون متابع

83- مادلين مطر مغنية لبنان 5.4 مليون متابع

84- بتال القوس مقدم رياضي السعودية 5.8 مليون متابع

85- نبيل الحلفاوي ممثل مصر 3.8 مليون متابع

86- عبدالفتاح الجريني مغني المغرب 5.5 مليون متابع

87- سامح حسين ممثل مصر 5.2 مليون متابع

88- وفاء الكيلاني مقدمة برامج مصر 3 مليون متابع

89- شذى حسون مغنية المغرب 5.4 مليون متابع

90- يسرا اللوزي ممثلة مصر 5.3 مليون متابع

91- خالد الشنيف مقدم رياضي السعودية 4.7 مليون متابع

92- ريّا أبي راشد مقدمة برامج لبنان 5.5 مليون متابع

93- هبة مجدي ممثلة مصر 4.5 مليون متابع

94- جوزيف عطية مغني لبنان 3.5 مليون متابع

95- علي ربيع ممثل مصر 5.4 مليون متابع

96- نادين نجيم ممثلة لبنان 5 مليون متابع

97- باسم ياخور ممثل سوريا 3.9 مليون متابع

98- فارس عوض معلق رياضي الإمارات 4.9 مليون متابع

99- عمرو يوسف ممثل مصر 4.5 مليون متابع

100- تركي الدخيل مقدم برامج السعودية 4.1 مليون متابع