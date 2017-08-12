معارك عنيفة بين الجيش السعودي وجماعة الحوثي على الشريط الحدودي

شهد الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، معارك وقصفًا مدفعيًا وصاروخيًا متبادلًا بين مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، والقوات السعودية، بالتزامن مع قصف مقاتلات التحالف العربي لمواقع الحوثيين على الحدود بين البلدين.

وقالت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة “الحوثي”، مساء امس الاول الخميس، إن المدفعية التابعة لهم، استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع “طلعة رجلا” و”رقابة السديس” و” المخروق الصغير”، كما قصفت موقع آخر شرق “الفواز” في منطقة نجران، جنوبي المملكة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وأشارت القناة، إلى استهداف تجمعات للجنود السعوديين غربي “الربوعة” بمنطقة عسير، ومواقع “الفريضة” و”الغاوية” في جازان.

وتحدثت القناة، عن شن الطيران التابع للتحالف ثلاث غارات على وادي “جارة” و”دار النصر” وقرية “قمر”، في منطقة الخوبة بجازان، دون اعطاء مزيد من التفاصيل حول وقوع خسائر أو أضرار.

وفي غضون ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف مواقعًا لمدفعية “الحوثي” في السلاسل الجبلية الحدودية التابعة لمحافظة صعدة ، بالإضافة إلى استهداف مناطق “الظاهر” و”شدا” بعدد من الغارات، بحسب مصادر اعلامية سعودية.

وفي مديريتي “ميدي” و”حرض”، التابعتين لمحافظة حجة ، على الحدود السعودية، دارت معارك بين الجانبين، امس الاول الخميس، مع استمرار القوات السعودية مسنودة بالتحالف تقدمها في صحراء “ميدي”، وفقا لمصادر عسكرية حكومية.