في سياق نزيفها المستمر.. الامارات تفقد 4 عسكريين في تحطم مروحية باليمن

أعلنت الإمارات، المشاركة في قوات التحالف العربي، مصرع أربعة من جنودها جراء تحطم طائرتهم في اليمن.

وقالت قيادة القوات الاماراتية في بيان، مساء امس الجمعة، إن المروحية كانت في مهمة اعتيادية بمحافظة شبوة باليمن، حيث تعرضت لخلل فني مما أدى إلى هبوطها اضطراريا وارتطامها بالأرض.

وأفادت بأن الضحايا الأربعة هم نقيب وملازم اول طيار ووكيلين .

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف العربي، أن طاقم الطائرة تعرض لإصابات أثناء عودتها من أحد المهام داخل اليمن.

من جانبها، أكدت وسائل إعلام يمنية أن تحطم الطائرة كان في “شبوة”، وأن المحافظة تشهد عمليات عسكرية بمشاركة إماراتية ضد تنظيم “القاعدة”.

وتعتبر الإمارات، ثاني أكبر دولة من حيث المشاركة بقوات جوية في عملية “عاصفة الحزم” التي بدأت في 26 آذار 2015، وتحولت إلى “إعادة الأمل” في 22 نيسان من العام نفسه.

وتشارك أبو ظبي في العملية بـ30 مقاتلة، كثاني أكبر قوات جوية في التحالف، بعد السعودية التي تشارك بـ 100 مقاتلة، فيما لم تعلن عن عدد قواتها البرية المشاركة.

وقد تسبب هذا الصراع الممتد منذ عامين ونصف العام في زيادة مستويات الجوع والمرض, حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص منذ بداية هذه الحرب.