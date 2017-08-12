بعد مطالبات السياسيين .. آلاف الأطباء النفسيين الامريكان يطالبون بعزل ترامب

طالب حوالي 60 ألف طبيب أمريكي بعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، موضحين ان سبب المطالبة بعزل الرئيس هو إصابته ب”مرض عقلي خطير يجعله غير قادر نفسيا على الاضطلاع بكفاءة بمهام رئيس الولايات المتحدة”.

فقد تمكنت مجموعة امريكية تسمى “وجب التحذير” ، أسسها الطبيب النفسي الشهير الدكتور جون غارتنر، من جمع ما يقرب من 60 ألف من الأطباء النفسيين على التماس يدعو لعزل ترامب.

وتعتزم المجموعة، جمع 75 ألف توقيع على الالتماس، قبل اجتماعات لمجالس الولايات الأميركية المزمع عقدها يوم 14 تشرين الأول.

ورغم أن قاعدة “غولدووتر”، تشير إلى مبادئ وأخلاقيات مهنة الأطباء النفسيين وتمنع من التعليق على الصحة العقلية للشخصيات العامة، إلا أن العديد من المنظمات قامت برسم قواعد مختلفة لتمكين أعضائها على “التعليق على” و / أو “تشخيص” الشخصيات العامة، وتسمح هذه القواعد للأعضاء الكشف عن معلومات حول المريض عند التيقن من أن حجب هذه المعلومات من شأنه أن يضع الناس في خطر.

وترى مجموعة “وجب التحذير” أن هذه القاعدة تنطبق أيضا للتعليق على الصحة العقلية لترامب، وجاء في الالتماس الذي نشرته المجموعة على صفحتها بموقع “فيسبوك”: “نحن الموقعين أدناه، متخصصون في الصحة النفسية، نؤمن بحكمنا المهني بأن دونالد ترامب يعاني من مرض عقلي خطير يجعله غير قادر نفسيا على أداء مهام رئيس الولايات المتحدة بكفاءة، ونطالب باحترام إبعاده عن منصبه، وفقا لمواد الدستور التي تنص على أنه سيتم استبدال الرئيس إذا كان (غير قادر على أداء صلاحيات وواجبات منصبه)”.